HOME MUSLIM HIJABERS

Pakai Hijab Shocking Pink, Nagita Slavina Tampil Cantik Memesona

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |09:31 WIB
Pakai Hijab Shocking Pink, Nagita Slavina Tampil Cantik Memesona
Gaya hijab Nagita Slavina. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

ARTIS cantik Nagita Slavina kerap tampil mengenakan hijab usai pulang dari ibadah haji. Penampilan istri dari Raffi Ahmad yang makin tertutup ini pun mengundang pujian dan dukungan dari publik Tanah Air. 

Tidak hanya itu, gaya hijab Gigi –sapaan akrab Nagita Slavina– juga selalu menjadi tren di Indonesia. Apalagi baru-baru ini beredar momen ibu tiga anak itu tampil modis dengan mengenakan hijab berwarna shocking pink atau merah jambu.

Nagita Slavina. (Foto: TikTok @sobatmanfaat__)

Momen tersebut diunggah akun TikTok @sobatmanfaat__. Terlihat Gigi begitu glowing dan memesona dalam balutan hijab shocking pink tersebut.

"Pakai kerudung pink, muka tetap cerah," tulis akun tersebut.

Video viral itu menampilkan Nagita Slavina mengenakan hoodie berwarna merah muda yang cerah dan segar. Senada dengan outfit-nya, ia pun menggunakan hijab dengan warna shocking pink yang vibrant.

Dengan percaya diri, Nagita begitu cantik saat mengenakan oufit dan hijab tersebut. Banyak waeganet ikut memuji penampilannya yang berani memakai warna merah muda tersebut. Pasalnya, tidak semua orang cocok mengenakan hijab dengan warna cerah ini. 

Halaman:
1 2
