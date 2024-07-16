Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Xaviera Kontestan Clash of Champion Menjadi Sorotan; Definisi Cantik dan Pintar

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |09:47 WIB
Gaya Hijab Xaviera Kontestan Clash of Champion Menjadi Sorotan; Definisi Cantik dan Pintar
Penampilan modis Xaveria Putri yang menarik perhatian. (Foto: Instagram Xaveria)
A
A
A

JAKARTA - Kontestan ajang pencarian bakat Class of Champion, Xaviera Putri, sukses mencuri perhatian publik dengan gaya hijabnya yang unik dan modis. Gadis muda berusia 22 tahun ini berhasil menampilkan kreativitasnya dalam berbusana tanpa meninggalkan kesan syar’i, bahkan saat menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama Korea Selatan.

Menjadi Pada acara Clash of Champion, Xaviera tampil memukau dengan mengenakan hijab berwarna pastel yang dipadukan dengan pakaian berwarna senada. Gaya hijabnya yang modern dan anggun menjadi pembicaraan hangat di media sosial, dengan banyak penggemar yang memuji cara Xaviera mengekspresikan dirinya melalui fashion.

Tak hanya tampil memukau di layar kaca, Xaviera juga aktif membagikan tips dan trik seputar fashion hijab melalui akun media sosialnya. Dengan lebih dari 2 juta pengikut di Instagram, Xaviera sering membagikan tutorial hijab, OOTD (Outfit of The Day), dan inspirasi gaya lainnya.

Berikut adalah beberapa gaya hijab andalan Xaviera Putri yang banyak menginspirasi muslimah muda Indonesia:

1. Kerudung dengan gaya turban, kedua sisi dilingkarkan ke depan untuk menutupi leher, kemudian dipercantik dengan ikatan crossway.

