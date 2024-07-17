Intip Gaya Hijab Cantik Syahrini di Usia Kandungan 8 Bulan, Makin Cetar Pakai Cincin Rp2,3 Miliar

INTIP gaya hijab cantik Syahrini di usia kandungan 8 bulan. Artis cantik ini memang selalu sukses mencuri perhatian publik Tanah Air lewat kemewahannya. Istri dari pengusaha sukses Reino Barack itu pun membagikan potret terkininya.

Gaya hijab Syahrini itu menampilkan kesan modis dan stylish. Lewat akun Instagram-nya @princessyahrini, wanita asal Sukabumi tersebut begitu cetar memadukan kemeja oversized sebagai outer dengan celana panjang jeans dan hijab abu-abu.

Outfit pelantun "Sesuatu" yang elegan ini sekaligus menambah aura kecantikannya sebagai ibu hamil. Ia juga tidak ragu lagi memamerkan baby bump yang makin terlihat di beberapa unggahan terakhirnya.

Meski tampil dengan gaya kasual, wanita berusia 43 tahun ini tetap terlihat mewah. Salah satunya dari cincin berlian yang dikenakan dalam OOTD-nya satu ini.

Dalam potret itu, tampak Syahrini menggunakan cincin berlian mewah dan berkilau yang ditaksir memiliki harga selangit. Melansir Instagram @fashion_selebriti, Syahrini memakai cincin berlian dengan berat 6,23 karat.

Cincin tersebut terlihat memiliki ukuran besar dengan ukiran buah pir yang indah. Terlihat kilauan yang terpancar dari cincin berlian yang dikenakan Syahrini ini.

Cincin berlian ini juga begitu on point saat dikenakan Syahrini saat pamer OOTD ini. Tak heran, cincin tersebut menambah sentuhan kemewahan pada gaya kasualnya.

Tidak tanggung-tanggung, cincin berlian yang dikenakan Syahrini itu memiliki harga fantastis. Cincin tersebut ditaksir seharga Rp2,3 miliar.