Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Cantik Syari Laudya Cynthia Bella yang Jadi Korban Hoaks Istri Ketiga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |09:40 WIB
Gaya Hijab Cantik Syari Laudya Cynthia Bella yang Jadi Korban Hoaks Istri Ketiga
Gaya hijab cantik syari Laudya Cynthia Bella. (Foto: Instagram @laudyacynthabella)
A
A
A

ARTIS cantik Laudya Cynthia Bella masih jadi perbincangan usai kabar dugaan dirinya menjadi istri ketiga pendakwah Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri. Isu tersebut pun telah dipastikan hoaks. 

Sosok Laudya Cynthia Bella sendiri mulai jarang tampil di layar kaca dan media sosial usai mantap hijrah. Setelah bercerai dari Engku Emran, Bella makin menutup diri dan enggan muncul di layar kaca. 

Laudya Cynthia Bella. (Foto: Instagram @laudyacynthbella)

Meski begitu, sosok Laudya Cynthia Bella tetaplah sosok artis cantik yang berperilaku baik. Gaya hijab syari yang dikenakan pun kerap menjadi trend setter di dunia fashion Muslimah.

Berikut potret gaya hijab cantik syari Laudya Cynthia Bella yang mendadak jadi korban hoaks pernikahan, sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram @laudyacynthabella, Selasa (30/7/2024): 

1. Memukau dengan riasan soft pink

Tidak hanya dari outfit, riasan wajah Bella juga selalu lembut dan on point. Seperti potretnya satu ini, mantan kekasih Chicco Jericho itu terlihat memukau dengan outfit berwarna hijau sage dan hijab bernuansa pastel.

Terlihat riasan wajah Bella begitu memukau dengan warna soft pink yang kalem. Warna ini semakin membuat penampilan Bella terlihat cerah dan merona. 

Laudya Cynthia Bella. (Foto: Instagram @laudyacynthbella)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement