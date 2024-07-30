Gaya Hijab Cantik Syari Laudya Cynthia Bella yang Jadi Korban Hoaks Istri Ketiga

ARTIS cantik Laudya Cynthia Bella masih jadi perbincangan usai kabar dugaan dirinya menjadi istri ketiga pendakwah Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri. Isu tersebut pun telah dipastikan hoaks.

Sosok Laudya Cynthia Bella sendiri mulai jarang tampil di layar kaca dan media sosial usai mantap hijrah. Setelah bercerai dari Engku Emran, Bella makin menutup diri dan enggan muncul di layar kaca.

Meski begitu, sosok Laudya Cynthia Bella tetaplah sosok artis cantik yang berperilaku baik. Gaya hijab syari yang dikenakan pun kerap menjadi trend setter di dunia fashion Muslimah.

Berikut potret gaya hijab cantik syari Laudya Cynthia Bella yang mendadak jadi korban hoaks pernikahan, sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram @laudyacynthabella, Selasa (30/7/2024):

1. Memukau dengan riasan soft pink

Tidak hanya dari outfit, riasan wajah Bella juga selalu lembut dan on point. Seperti potretnya satu ini, mantan kekasih Chicco Jericho itu terlihat memukau dengan outfit berwarna hijau sage dan hijab bernuansa pastel.

Terlihat riasan wajah Bella begitu memukau dengan warna soft pink yang kalem. Warna ini semakin membuat penampilan Bella terlihat cerah dan merona.