Gaya Hijab Lesti Kejora yang Hamil Anak Kedua, Makin Cantik Memesona

GAYA hijab Lesti Kejora yang hamil anak kedua menarik perhatian banyak orang. Ia terlihat makin cantik dan memesona.

Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Billar baru saja membagikan kabar bahagia. Pedangdut Tanah Air itu mengumumkan dirinya hamil anak kedua.

Momen kehamilan kedua Lesti Kejora itu langsung membuat warganet ikut berbahagia. Apalagi, rumah tangganya dengan Rizky Billar tampak semakin romantis dan harmonis.

Di momen kehamilan ini, aura Lesti makin terpancar. Pelantun lagu Kejora itu bahkan selalu tampil memesona dengan gayanya yang cantik natural.

Penasaran dengan gaya hijab cantik memesona Lesti Kejora yang tengah hamil anak kedua? Simak potretnya berikut ini, seperti dihimpun dari akun Instagram-nya @lestikejora, Rabu (31/7/2024).

1. Tampil cantik sederhana

Lesti juga dikenal sebagai artis yang menawan dan bersahaja. Outfit-nya selalu memesona dan sederhana tapi tetap memberikan kesan berkelas.

Seperti foto satu ini. Lesti begitu elegan dengan gamis bernuansa beige yang lembut. Riasan wajahnya juga tampak natural dan tetap menampilkan kecantikan.