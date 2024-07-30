Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Ratu Kecantikan Masuk Islam, Langsung Mantap Kenakan Hijab

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:02 WIB
Kisah Ratu Kecantikan Masuk Islam, Langsung Mantap Kenakan Hijab
Ilustrasi kisah ratu kecantikan masuk Islam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah ratu kecantikan asal Ceko bernama Marketa Korinkova masuk Islam. Sebelum mengenal Islam, ia adalah wanita yang aktif di dunia hiburan dan menggeluti profesi sebagai model serta artis ternama. 

Terlebih lagi nama ratu kecantikan Marketa Korinkova makin naik terkenal ketika mengikuti ajang Miss Universe di Italia. Sampai-sampai kariernya meluas hingga ranah Hollywood.

Ratu kecantikan asal Ceko Marketa Korinkova masuk Islam. (Foto: Facebook Revert to Islam)

Namun, kesuksesan dan kehidupan glamor yang diraih tidak menjamin dirinya benar-benar bahagia. Hatinya terasa kosong dan bahkan minuman keras sampai judi dipilih menjadi dunia pelarian.

Dilansir kanal YouTube Mualaf Terbaru-KMid, berawal dari kekosongan hati, Marketa mulai mempelajari berbagai agama, termasuk Islam. Ada satu hal dalam Islam yang menyita perhatiannya.

Sang mantan ratu kecantikan merasa bahwa Islam begitu memuliakan posisi wanita. Hati Marketa lantas tergerak untuk melangkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hingga akhirnya Marketa Korinkova mantap mengucap dua kalimat syahadat. Dengan begitu, ia resmi menjadi seorang Muslimah. 

Halaman:
1 2
