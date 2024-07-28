Bermula Mimpi Sholat, Wanita Cantik Ini Mantap Masuk Islam

Kisah wanita cantik Noni masuk Islam setelah mimpi sholat hingga meninggal dunia. (Foto: YouTube Rukun Indonesia)

INILAH kisah wanita cantik mantap masuk Islam setelah mimpi sholat hingga meninggal dunia. Ia sebelumnya merupakan non-Muslim sejak lahir.

Wanita cantik yang namanya disamarkan menjadi Noni ini bercerita ketika kecil sering datang ke rumah ibadah untuk menjalani pendidikan keagamaan. Pasalnya, ia merasa ilmu agama yang didapat sangat kurang di sekolah.

Kemudian suatu hari Noni melihat kakak keduanya menjadi mualaf. Dia dan ibunya menemani kakaknya mengucap dua kalimat syahadat.

"Dari dulu kita boleh memilih agama sendiri pas umur 17 tahun. Tapi pas kakakku menjadi mualaf, aku bertanya-tanya, emangnya boleh ya pindah agama," ujarnya seperti dilansir kanal YouTube Rukun Indonesia.

Kemudian saat menginjak SMP, Noni sering ikut pelajaran agama. Dia juga banyak bertanya tentang Islam. Kemudian ketika SMP, dirinya pernah mimpi sholat.

"Pas SMP mimpi sholat lagi. Sering mimpi sholat, sering mimpi orang ngaji, tapi aku tepis aja. Ada mimpi yang terjadi karena sugesti kan, jadi aku diemin," katanya.

Noni menceritakan ada satu titik dia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan tapi tidak pernah berdoa dan tidak melakukan apa pun.

"Aku mimpi sholat pakai mukena, enggak tahu bacaannya. Aku tepis aja, karena masih 'batu', masih kecil, diemin aja. Terus aku juga pernah mimpi lagi sekeluarga lebaran pakai baju Muslim mau ke rumah nenek," jelasnya.

Pada 2018, Noni mengatakan pernah mengalami stres karena ada masalah pada bisnis yang dijalaninya. Bahkan selama tiga bulan, dia tidak keluar kamar.

Saat di titik dirinya sedang stres dan terpuruk, tiba-tiba selalu terbangun jam 2 pagi. "Kalau menurut ilmiah tandanya lagi sedih ada juga yang bilang kalau bangun jam segitu panggilan tahajud. Tapi saat itu aku masih 'batu'," ucapnya.

Sampai akhirnya Noni mimpi meninggal dunia. "Suatu hari aku tidur, tiba-tiba badanku kebangun tapi aku tau aku udah bangun. Itu kaki aku enggak bisa gerak, kaku tiba-tiba. Aku mimpi meninggal. Aku kayak dikasih lihat lagi dicabut (nyawa). Kaki aku ke-freez. Pelan-pelan aku mulai bangun terus istighfar, padahal belum mualaf," kenangnya.

"Aku reflek enggak bisa mikir, masuk kamar mandi terus wudhu. Aku gelar sajadah ke arah kiblat. Aku enggak bisa sholat, cuma duduk pakai mukena, terus ngobrol sama Tuhan sambil nangis," sambungnya.

Di momen itu Noni pun mempertanyakan apa yang terjadi pada dirinya. "Aku berdoa sama Tuhan bilang, Tuhan ini sudah kesekian kali mimpi kayak gini. Aku enggak ngerti artinya apa. Aku enggak ngerti artinya godaan atau hidayah. Kalau godaan tolong hilangkan karena beban hidupku lagi berat banget, mungkin Tuhan mau ibadah dengan cara yang sudah disiapkan."

"Tolong jangan kaya gini caranya. Kalau memang ini godaan, aku minta ini disetop. Kalau petunjuk, tolong kasih petunjuk. Aku sampe nangis berdoa, enggak tahu kenapa sesedih itu, mungkin karena lagi ada masalah juga. Kalau inget itu rasanya berat bangt," paparnya.