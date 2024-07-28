Kisah Tiktoker Cantik Masuk Islam Gara-Gara Penasaran dengan Ajarannya yang Mulia

INILAH kisah Tiktoker cantik bernama Margareta Wiyanda Handoyo atau akrab disapa Aga mantap masuk Islam. Sejak kecil sampai dewasa ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga non-Muslim.

Bahkan, orangtuanya sangat fanatik, tidak akan membiarkan anak-anaknya mempelajari agama lain, termasuk Islam. Aga pun sudah diwanti-wanti untuk tidak pernah berpindah agama.

Namun tidak ada yang tahu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai kepada siapa. Wanita cantik asal Pekalongan, Jawa Tengah, berdarah Tionghoa ini mendapat hidayah Islam setelah bertemu seorang pria bernama Jati Pratama yang kini menjadi suaminya.

Ketika berteman dengan Jati, Aga tidak pernah bertanya tentang agama. Pasalnya, Jati juga keturunan Tionghoa yang biasanya memiliki adat serta agama serupa.

Setelah berkenalan dua bulan, Jati meminta dipertemukan dengan kedua orangtua Aga dengan maksud serius mengajak Aga menikah. Sampai detik itu, keduanya masih belum membahas agama satu sama lain.

"Saya tidak curiga karena kenal orangtua Mas Jati. Papanya menggunakan nama Mandarin," kata Aga seperti dilansir kanal YouTube Penduduk Langit.

Empat bulan kemudian barulah Jati menjelaskan bahwa dia seorang Muslim sejak lahir. Aga pun terkejut, tapi tidak marah ataupun memutuskan hubungan. Dia justru merasa penasaran dengan ajaran agama Islam.

Aga ingin tahu lebih dalam tentang perjalanan spiritual sang calon suami beserta keluarganya yang menjadi Muslim taat, berbeda dengan keluarga Tionghoa lain yang umumnya non-Muslim. Meski calon suaminya itu ingin menikahinya, Jati tidak memaksa Aga untuk memeluk Islam. Tetapi, Jati juga tidak mau berpindah agama.

Walau berbeda agama, hubungan mereka terus berlanjut hingga Aga lulus kuliah. Suatu saat ibu Aga membahas soal pernikahan dan agama Islam. Ibu Aga yang fanatik itu tiba-tiba berubah, dia tidak melarang ataupun mendukung hubungannya dengan Jati alias netral.

Rupanya ibu Aga menilai Jati adalah sosok calon suami yang baik dan taat agama. Jika Aga memang mau menikah dengannya, sang ibu tidak mempermasalahkan, asalkan Aga menjadi istri yang taat dengan suami.

Lalu jika memang harus pindah agama, ibunya pun memperbolehkan. Hal yang penting, Aga harus mengimani agamanya dengan sebaik-baiknya.

Pada 2017–2018, Aga pun mengutarakan niat untuk menjadi mualaf kepada sang calon suami. Jati dan calon ibu mertuanya dengan terbuka membimbingnya untuk belajar agama Islam, bahkan Aga dihadiahi mukena untuk sholat.