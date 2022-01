DI Indonesia cukup banyak selebgram hijab yang menginspirasi para Muslimah. Selain cantik, mereka ternyata juga penuh prestasi. Bakat yang dimiliki hingga kisah inspiratif menjadikannya dikenal banyak orang.

Para selebgram tersebut dikenal mahir dalam memadu-padankan gaya hijab yang dikenakan. Tidak heran jika banyak hijabers Tanah Air yang mengikutinya.

Nah, berikut deretan selebgram hijab yang menginspirasi Muslimah Indonesia, sebagaimana telah MNC Portal rangkum.

1. Indah Nada Puspita

Selebgram yang dikenal mirip dengan Melody eks JKT48 ini memang memiliki paras cantik. Indah makin dikenal karena sudah memiliki brand hijab sendiri bahkan kini juga mulai mengepakkan sayapnya ke dunia tarik suara.

Ternyata Indah juga berprofesi sebagai presenter Hijab Travel di salah satu stasiun televisi swasta. Sebelum populer di industri fashion dan musik seperti sekarang, Indah pernah dikenal sebagai model busana Muslimah.

2. Ria Ricis



Wanita bernama asli Ria Yunita ini adalah seorang aktris, YouTuber, selebritas internet, pemeran, kreator digital, serta penulis buku. YouTuber muda yang akrab disapa Ricis dikenal melalui kontennya mengenai mainan squishy dengan melakukan aksi menarik.

Bukan hanya itu, ia juga dikenal sebagai selebgram yang menerima endorse beragam busana Muslim dan produk kecantikan. Dilihat dari akun Instagram-nya, Ricis kini memiliki 29 juta lebih follower dan info terkini posisinya sebagai YouTuber berhasil mengalahkan Atta Halilintar yang sempat memimpin sebagai YouTuber nomor 1 di Asia.

3. Nisma Bahanan



Mantan finalis hijab salah satu ajang merek sampo ini dikenal karena parasnya dan juga bakatnya di dunia model. Selebgram hijab asal Banyuwangi ini ternyata memiliki darah keturunan Arab.

Memiliki kulit putih dan banyak orang beranggapan bahwa sekilas ia mirip seperti boneka. Salah satu keunikan inilah yang juga membuatnya kini banyak dikenal di Instagram dengan jumlah pengikut 171 ribu follower.

Bukan hanya itu, Nisma juga pernah meraih penghargaan atas memenangkan berbagai lomba modeling seperti Juara 1 Miss Jilbab se-Jawa Timur, Juara 1 Hijab Community Banyuwangi, serta pernah bergabung sebagai model Jember Fashion Carnaval (JFC).

4. Ayana Moon

Ayana Moon adalah selebgram hijab cantik asal Korea Selatan. Namanya mulai dikenal setelah memutuskan menjadi mualaf. Ayana memutuskan masuk Islam karena ketertarikannya pada negeri Timur Tengah.

Bahkan, kisah mualafnya dijadikan buku 'Ayana Journey to Islam'. Dirinya kini menjadi selebgram hijab karena kepiawaiannya membentuk berbagai jenis hijab hingga menjadi bermacam-macam model. Diketahui dari akun Instagram pribadinya, Ayana telah memiliki jumlah pengikut sebanyak 3 juta lebih.

5. Mega Iskanti

Wanita yang bernama lengkap Mega Iskanti Putri ini dikenal sebagai selebgram. Selain selebgram, dia juga memiliki brand sendiri untuk hijab. Mega adalah pemenang program Dian Pelangi Goes to New York, sebuah program khusus untuk fashioner di bidang hijab yang diadakan oleh Dian Pelangi.

Walaupun sudah memiliki anak, wajahnya tetap cantik bahkan jumlah pengikutnya pun sebanyak 890 ribu lebih yang mengikutinya. Terlihat dari akun Instagram pribadinya, dia juga sebagai brand ambassador dari salah satu makeup ternama Indonesia.

6. Tantri Namirah

Istri dari aktor Muhammad Haykal Kamil, adik dari artis cantik Zaskia Adya Mecca, ini dikenal sebagai selebgram serta aktris. Terbukti banyak yang telah dibintangi oleh Tantri sebelum menikah.

Gaya hijab Tantri Namirah banyak ditiru oleh hijabers yang juga bekerja sebagai pekerja kantoran karena tampilannya yang sederhana namun modis. Bahkan kepawaiannya berhijab, istri Haykal juga menjadi salah brand ambassador dari makeup ternama.

7. Dwi Handayani

Dwi Handayani Syah Putri atau yang kerap disapa Dwi Handa merupakan seorang model sekaligus selebgram asal Medan. Diketahui dari berbagai sumber sebelum menjadi selebgram, dia adalah finalis None Jakarta Barat dan dinobatkan sebagai Runner-Up World Muslimah.

Melihat akun Instagram pribadinya, ia sering membagikan beragam konten menarik. Seperti tutorial hijab, make up, rekomendasi style bahkan informasi soal anak. Jumlah pengikutnya pun sudah mencapai 2 juta follower, dilihat dari bionya Dwi Handa juga sebagai pebisnis yaitu CEO dari salah satu brand hijab.