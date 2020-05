TOKO furnitur IKEA di Jerman mendapat pujian luas akhir pekan ini setelah mengizinkan ratusan umat Islam menggunakan lahan parkirnya untuk melakukan Sholat Idul Fitri berjamaah, namun tetap menerapkan jaga jarak.

Pada hari Minggu kemarin, jutaan Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri, tetapi pandemi virus corona membuat dilarangnya Sholat Id dengan jumlah besar.

Oleh karena itu, banyak masjid tidak dapat menampung banyak orang. Namun satu masjid di Kota Wetzlar, dekat Frankfurt, bertanya kepada IKEA setempat apakah bisa menggunakan lahan parkir mobil besar yang dimiliki untuk Sholat Idul Fitri secara berjamaah.

Pasalnya dengan luasnya lahan parkir tersebut bisa membuat jamaah sholat sambil menjaga jarak yang aman satu sama lain, berdasarkan pedoman yang untuk mencegah persebaran virus corona.

Pedoman di Jerman sendiri menetapkan orang harus menjaga jarak 1,5 meter dari satu sama lain ketika di tempat umum.

Sebuah cuplikan pun muncul secara daring memperlihatkan para jamaah sedang sholat sambil mematuhi langkah-langkah jarak sosial yang dirancang untuk membendung persebaran virus corona.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Wetzlar, Kantor Pengawas Wetzlar, kepada IKEA Wetzlar, dan yang lainnya yang memungkinkan sholat luar biasa ini. Semoga ini jad hari libur penuh berkah," tulis unggahan di halaman Facebook Wetzlar Group.

