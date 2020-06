MODEL sekaligus selebgram berkebangsaan Korea Selatan yang sudah jadi mualaf, Ayana Jihye Moon kangen dengan Indonesia. Dia berharap bisa segera kembali ke Indonesia.

Itu diungkapkan Ayana melalui akun media sosialnya. Dalam akun Istagramnya @xolovelyayana, Ayana mengunggah foto saat dirinya berada di sebuah gerai buku ternama di Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Ayana tampak anggun dalam busana muslimah abu-abu dan tas coklat, memegang buku tentang perjalanannya menuju Islam berjudul ‘Ayana Journey to Islam’.

“I've been really busy these days. I want and need to get some rest but I have a heap of work and study to do (Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya perlu istirahat, tetapi saya memiliki banyak pekerjaan dan harus belajar,” tulis Ayana dalam keterangan fotonya.

Ayana lalu melanjutkan, “Kangen Indonesia. Saya harap saya bisa cepat pergi ke Indonesia. Kangen.”

Ayana memang pernah tinggal di Indonesia dan sempat membintangi beberapa iklan produk. Setelah memeluk Islam, nama Ayana makin populer di kalangan masyarakat Tanah Air.

