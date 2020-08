MUSLIM seluruh dunia tetap antusias merayakan Idul Adha 1441 Hijriah meski dalam suasana pandemi Covid-19. Dengan pembatasan di sejumlah wilayah, masyarakat ikut meluapkan suka citanya di media sosial. Memposting ucapan, gambar, video, bahkan meme Iduk Kurban.

Baca juga: Kisah Guru Bahasa Inggris, 6 Tahun Tinggal di Saudi hingga Bisa Berhaji

Tak terkecuali artis Bollywood. Mereka yang muslim ikut merayakan Idul Adha. Ini sembilan bintang film dan penyanyi India yang mengucapkan selamat Idul Adha seperti dilansir dari Gulf News, Minggu (2/8/2020).

1. Salman Khan

Pada Akun instagramnya, Salman Khan memposting fotonya dengan scarf yang menutupi setengah mukanya dengan caption “Eid Mubarak!”

Salman Khan (Instagram)

2. Amitabh Bachchan

Aktor senior India ini juga mengucapkan “ Eid al-Adha… Mubarak.” dalam akun Twitternya. Yang diketahui, ia baru saja sembuh dari diagnosa Covid-19 di rumah sakit Mumbai.

3. Shah Rukh Khan

Dalam akun Twitternya, ia memposting foto anak bungsunya Ab Ram Khan dengan caption “Eid Mubarak to everyone. May this day and actually everyday bring peace happiness and health to all your loved ones. Everyone give yourself a self hug.”

Shah Rukh Khan (Instagram)

4. Anil Kapoor

Aktor ini juga mengucakan selamat lebaran di akun twitternya “ On this blessed occasion of Eid, wishing you and your family joy, happiness, peace and prosperity! #EidMubarak!”

5. Priyanka Chopra Jonas

Priyanka yang sekarang tinggal di Amerika Serikat bersama suaminya Nick Jonas, juga mengucapkan dalam Twitternya “EidMubarak to everyone celebrating all over the world. Hope it brings us blessings, happiness & peace.”

Priyanka Chopra Jonas (Instagram)

6. Farah Khan Kunder

Farah memposting sebuah foto di Instagramnya dengan caption “What do u mean NO EIDEE this year!??? N no BIGG EID LUNCH?? Awww man 2020 sucks.. anyway EID MUBARAK,” foto tersebut juga terdapat anaknya di belakang dengan memakai baju etnik.

7. Katrina Kaif Aktris cantik yang satu ini juga menyapa para fans nya di instagram dan mengucapak selamat hari lebaran Idul Adha di akunnya. 8. Emraan Hashmi Untuk Emraan, ia memposting banyak fotonya di Twitter dan berkata “Ok I couldn’t help it. Eid mubarak again.” 9. Salim Merchant Salim yang merupakan seorang penyanyi dan momposer musik, memposting fotonya dengan caption “On this day of Sacrifice, sacrifice your sins and surrender yourself to Him. Feel the light of Eid all around you and know that the grace of Almighty is always with you. Eid Mubarak to all.”