ADA beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW menjadi sunah dan bagi umatnya perlu menghidupkan sunah-sunahnya. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW menjelang Sholat Idul Adha saat situasi normal, tidak ada wabah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Sementara pemerintah sudah meminta dan mengingatkan kaum Muslimin untuk Sholat Idul Adha 1442 H di rumah saja. Namun sebagai tuntunan ilmu maka kaum Muslimin perlu mengetahuinya. Adapun beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan Ustaz Ady Kurniawan Al Asyrofi yakni:

1. Mandi sebelum berangkat ke tempat Shalat

Sebelum melakukan sholat Idul Adha, disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, "Bahwasannya Nabi صلى الله عليه وسلم mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha." Adapun bacaan niatnya sebagai berikut:

Nawaytul wusla li'aydil adh-ha sunnatan lillahi taala

Artinya: "Aku berniat mandi untuk menghadiri sholat Idul Adha sunnah karena Allah taala."

2. Tidak makan sebelum pulang dari Shalat idul Adha

Dari ‘Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم biasa berangkat shalat ‘ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat ‘ied baru beliau menyantap hasil qurbannya.” (HR. Ahmad No. 352)

3. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Apabila Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم pergi sholat Ied (Hari Raya), ketika pulang, Beliau menempuh jalan yang berlainan dengan jalan yang Beliau lalui ketika pergi." (HR. Ibnu Majah).

Namun demikian, apabila melewati jalan yang sama tetap diperbolehkan.

4. Tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban.

"Siapa saja yang ingin berqurban dan apabila telah memasuki awal Dzulhijjah (1 Dzulhijjah), maka jangan ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban." (HR. Muslim).

5. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian

Disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwa "Rasulullah صلى الله عليه وسلم mempunyai jubah sangat bagus yang selalu beliau pakai pada dua hari raya dan hari Jumat." (HR. Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Khuzaimah).

Selain itu, disebutkan pula dalam hadits riwayat Al Hakim, dari Al Hasan bin Ali رضي الله عنه. cucu beliau berkata: "Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wewangian terbaik yang kamu miliki pada dua hari raya." (HR. Al-Hakim).

