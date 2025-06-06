Teks Khutbah Jumat Idul Adha 2025, Raih Hikmah Kurban

JAKARTA - Teks khutbah Jumat Idul Adha 2025 bisa menjadi referensi untuk disampaikan kepada jamaah. Pesan mengenai hikmah kurban penting diketahui muslim.

Ada pelajaran yang bisa dipetik ketika berkurban. Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya karena ketaatannya kepada Allah SWT.

Hal ini menjadi refleksi bagi umat Islam untuk menundukkan hawa nasfunya. Selain itu, kurban tidak hanya menjadi ritual belaka lantaran ada hikmah di baliknya.

Berikut teks khutbah Jumat Idul Adha 2025 mengenai Meraih Hikmah Kurban di Hari Raya Idhul Adha, sebagaimana melansir laman NU, Jumat (6/6/2025):

1. Khutbah I

اَللهُ أَكْبَرُ (3x)، اَللهُ أَكْبَرُ (3x)، اَللهُ أَكْبَرُ (3x) وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ يَوْمَ الْأَضْحَى عِيدًا وَمَوْسِمًا لِلْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ، وَتَكْفِيْرِ الذُّنُوْبِ وَالرَّفْعَاتِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً نَرْجُو بِهَا الْفَوْزَ يَوْمَ الْمَقَامَاتِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، إِنِّي أُوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ أَوَّلًا بِتَقْوَى اللهِ، الْقَائِلِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang dengan limpah karunia-Nya masih memberikan kita kesempatan dan umur panjang untuk bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha tahun ini. Tentu saja hari yang mulia ini menjadi momen berharga bagi kita semua untuk menguatkan iman, memperbaiki diri, dan meningkatkan ketakwaan kepada-Nya. Semoga pertemuan ini menjadi titik awal bagi peningkatan kualitas diri dan amal saleh bagi kita yang diridhai oleh-Nya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi, manusia sempurna dan teladan sepanjang zaman, sehingga dari kehidupannya, kita diajarkan makna dari sebuah keikhlasan, pengabdian, dan ketulusan. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di akhirat kelak, di taman surga yang penuh rahmat dan nikmat. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib, untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah, khususnya di momen hari raya Idul Adha yang mulia ini. Mari kita luruskan kembali niat dalam setiap amal ibadah dan pengorbanan kita, sertakan takwa dan iman di dalamnya, agar semua kebaikan tersebut menjadi ibadah yang diterima oleh-Nya.