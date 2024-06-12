Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sambut Idul Adha 1445 H, KAI Daop 1 Jakarta Salurkan 11 Ekor Sapi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Juni 2024 |19:14 WIB
Sambut Idul Adha 1445 H, KAI Daop 1 Jakarta Salurkan 11 Ekor Sapi
PT KAI Daop 1 Jakarta salurkan 11 sapi kurban sambut Idul Adha 1445 Hijriah. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta memberikan 11 ekor sapi kepada Yayasan Cipta Madani, Bekasi bertepatan dengan momen Idul Adha 2024 (1445 Hijriah). Ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional Daop 1 Jakarta.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendri Wintoko menyampaikan, pada momen Hari Raya Idul Adha 1445 H bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) program Bina Lingkungan Daop 1 Jakarta diberikan kepada Yayasan Cipta Madani, Bekasi berupa 11 ekor sapi kurban senilai Rp220 juta.

Ixfan menambahkan, penyerahan bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Deputy Executive President Bidang Pelayanan dan Komersial PT KAI Daop 1 Jakarta, Ali Afandi di Hall Utara Kantor Daop 1 Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Ixfan menjelaskan, bantuan TJSL yang diberikan PT KAI Daop 1 Jakarta terbagi menjadi 3 yaitu Pogram Bina Lingkungan, Program Kemitraan dan program Community relations.

“Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan bencana alam dan bencana non alam sedangkan program kemitraan adalah bantuan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meliputi 7 sektor yaitu sektor Industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa," ujar Ixfan dalam keterangannya.

Ia melanjutkan, ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

"Sedangkan, program community relation adalah bantuan yang diberikan berupa sponshorshif yang benefitnya berhubungan dengan kegiatan sosial lingkungan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kesehatan, hukum dan tata kelola yang diberikan kepada komunitas internal perusahaan (Railfans), komunitas masyarakat dan komunitas non media” ujar Ixfan.

1 2
