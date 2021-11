USTADZAH Oki Setiana Dewi, pendakwah sekaligus kakak tertua dari YouTuber Ria Ricis, selalu tampil cantik, memesona, dan anggun dengan hijab syari. Ia pun kerap memiliki busana Muslimahnya dengan warna-warna yang menarik.

Beberapa waktu lalu Ustadzah Oki Setiana Dewi menjadi fokus perhatian publik Tanah Air. Pasalnya, ia terekam melakukan aksi terpuji menutupi aurat adiknya Ria Ricis yang tersibak di atas pelaminan pernikahan.

Di hari pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan itu, Ustadzah Oki tampil cantik dan anggun mengenakan pakaian seragam bersama keluarga.

Nah, dikutip dari unggahan akun Instagram miliknya @okisetianadewi, berikut ini lima gaya hijab syari cantik Ustadzah Oki Setiana Dewi yang simpel namun tetap menarik.

1. Gamis biru tua kehijauan



Perpaduan gamis bewarna biru tua kehijauan dan hijab segiempat coklat menjadi outfit syari yang simpel namun tetap memberikan warna.

Dalam fotonya ini Ustadzah Oki Setiana Dewi terlihat sedang berada di halaman dengan pemandangan rerumputan hiasan sehingga senada dengan pakaiannya yang juga ada nuansa hijau.

"Assalamualaikum Ustadzah Oki Setiana Dewi. Salam silaturahim dariku seorang hamba Allah," tulis akun @rim***** di kolom komentar.

2. Hijab soft purple

Selanjutnya Ustadzah Oki memakai outfit of the day (OOTD) hijab dengan warna yang lebih feminin. Ia memadukan gamis hijau dengan hijab soft purple bermotif dan inner bewarna senada.

Ustadzah Oki terlihat manis mengenakan outfit yang satu ini. Warna soft purple atau ungu muda ini memberikan kesan tersendiri bagi pemakainya serta dipadu padankan dengan warna lainnya.

Kemudian dalam unggahannya tersebut ia mengatakan banyak sekali hal dalam hidup ini yang berada di luar kendali manusia. Tetapi apa pun bentuknya, baik atau buruk, selalu hadapi dengan rasa syukur.

"Karena selalu ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua hal yang terjadi, dan jangan lupa untuk percaya bahwa Allah tengah mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik, lebih indah dan tak akan terduga. Sebagaimana yang terjadi pada hari ini, kami sekeluarga besar tengah bersuka ria dan sangat bersyukur karna adik kami Ria Ricis telah sah menjadi seorang istri, mohon doanya terus ya sahabat sekalian," tulisnya.

3. Piyama hijau mint dan toska Kali ini Ustadzah Oki mengenakan pakaian rumahan yaitu piyama berwarna hijau mint dan hijab segiempat polos bewarna hijau toska. Outfit rumahannya cukup simpel. Meski demikian, Ustadzah Oki tetap berpenampilan syari dan pemilihan warnanya membuat dirinya terlihat sangat ceria. "Gaya hidup sudah berubah sejak adanya pandemi ini. Sekarang semua pekerjaan dilakukan di rumah. Anak-anak pun maunya lengket terus sama Umma-nya ( psst.. maaf ya.. kalau selama yg ikut webinar saya, kepala anak-anak suka tiba2 mucul)," ungkapnya. "Baju rumahan juga jadi penting bagi saya. Baju yg adem , tetep longgar dan buat saya gesit ke sana kemari. Atasnya bisa buat webinar, tapi bawahnya bisa buat aktivitas mandiin anak, beberes dll," tutur Ustadzah Oki. Baca juga: Viral Oki Setiana Dewi Lari Tutup Aurat Ria Ricis, Mana Saja Aurat Wanita Menurut Islam? 4. Bersama kedua adik tercinta Dalam foto ini Ustadzah Oki mengabadikan momen bersama dengan kedua adik perempuan cantiknya yaitu Ria Ricis dan dr Shindy Putri. Ustadzah Oki memakai hijab serba coklat, Ria Ricis perpaduan hijau army dan kemeja tye die, sementara dr Shindy gaya marun dan tunik kuning. Ketiganya terlihat sangat kompak, cantik dengan gaya hijabnya masing-masing. "Siang ini kita bertiga," tulis Ustadzah Oki. Baca juga: Cerita Mualaf Cantik Asal Australia, Mantap Pakai Hijab Setelah Alami Kejadian Mengejutkan 5. Seragam di nikahan Ria Ricis Ustadzah Oki, sang suami Ory Vitrio, bersama keempat buah hatinya mengenakan pakaian seragam keluarga di nikahan adik bungsunya yaitu Ria Ricis dan Teuku Ryan. Keluarga harmonis ini kompak memakai warna silver. Ustadzah Oki sendiri memadukannya dengan jilbab gray soft. Serta makeup looknya terlihat flawless dan tidak berlebih-lebihan. "Masya Allah semoga sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala," ungkap @dewi****. Baca juga: Cerita Gadis Cantik Jadi Mualaf dari Coba-Coba Pakai Hijab