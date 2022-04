JAKARTA - Siapa yang sudah mempersiapkan sholat tarawih pertamanya? bagi muslimah, tentunya ini menjadi momen spesial dan tidak boleh terlewatkan, yakni ikut tarawih di malam pertama Ramadan 1443 Hijriyah.

Mukena yang nyaman akan jadi pilihan Anda, supaya ibadahnya menjadi lebih khusyuk. Lalu, mukena seperti apa yang harus Anda siapkan di Ramadan tahun ini.

Dikutip dari channel YouTube Nurrbaeti, Sabtu (2/4/2022), berikut ini empat jenis mukena yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk tarawih hingga Idul Fitri nanti.

1. Bali Tasik

Mukena dari Bali Tasik dari bahan katun masih menjadi favorit para muslimah untuk dikenakan saat tarawih. Di mana mukena satu ini tergolong ringan, dan tidak akan gampang panas saat dipakai dalam jangka waktu yang lama.

Anda bisa memilih mukena dari bahan katun ini lengkap dengan pouchnya. Di mana pouch atau dompet mukenanya ini juga multifungsi, yakni sebagai sajadah. Sehingga saat Tarawih tidak perlu membawa sajadah lagi.

Desainnya juga simpel. Biasanya mukena Bali Tasik ini tidak menggunakan motif atau polos, dan ada sentuhan renda-rendanya di bagian wajah juga pinggiran mukenanya. Pilihan warna yang tersedia juga tak kalah cantik, yang paling favorit adalah warna pastel.

Ukurannya sedang, dan Anda tidak akan merasa kebesaran atau kekecilan. Harga pasarnya dibanderol mulai dari Rp80,000 dan bisa Anda beli di beberapa toko mukena atau online shop.

2. Bali Bordir

Kedua adalah mukena Bali bordir, biasanya menggunakan bahan rayon. Model mukena ini lebih bervariasi, karena terdapat bordiran dan renda-renda untuk mempermanisnya.

Bahan rayon ini cenderung lebih jatuh, dan adem. Namun ketika sudah memakainya disarankan hanya digantung saja. Walaupun dilipat jangan terlalu padat, agar tidak meninggalkan bekas lipatannya.

Beberapa pilihan warnanya juga bervariasi, dan yang paling laris adalah di warna-warna nude. Untuk harganya sendiri juga cukup terjangkau. Umumnya dijual mulai dari Rp100,000 saja.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

3. Silk Premium

Kemudian jika Anda ingin tampil lebih fashionable, bisa memakai mukena dewasa silk premium two in one karena ada zipper di bagian lehernya. Sehingga Anda bisa melepas tudungnya, dan hanya memakai jilba saja sebagai penutup kepalanya.

Bahan satin silk premium ini memang agak sedikit berbobot, lebih licin dan berkilau. Ditambah lagi dengan renda-renda serta bordiran di bagian pinggirnya.

Namun, jika dipakai tidak akan terlalu panas, dan masih nyaman dikenakan untuk sholat tarawih. Bahan silk premium ini menjadikan mukena Anda nampak lebih elegan, dan terkesan mewah. Harganya juga masih relatif terjangkau, yakni mulai dari Rp150,000 saja.

4. Mukena Andin

Mukena satu ini sedang populer, yaitu dinamakan mukena Andin karena terinspirasi dari Amanda Manopo pemeran Andin di Ikatan Cinta. Di mana ia juga tengah berbisnis mukena, dan modelnya pun cantik.

Bahan yang digunakan biasanya adalah sutra velvet. Di mana bahan ini cukup tebal, halus mirip silk tapi tidak panas saat dikenakan.

Selain itu, renda dan bordiran yang menghiasi mukena ini menjadi semakin cantik dan terkesan mewah. Warna-warna yang direkomendasikan adalah gold, broken white, cream, dan juga nude. Harganya dibanderol mulai dari Rp175 ribu.