OJEK online alias ojol kini menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat karena kecepatan dan kenyamanan yang diberikan para driver kepada pelanggan. Bahkan, berbagai momen yang tidak biasa juga kerap dialami driver ojol serta pelanggan selama perjalanan.

Seperti halnya dalam video viral berikut ini. Terlihat momen haru saat driver ojol memberikan sandalnya kepada seorang perempuan penumpang saat hujan. Video yang dibagikan pemilik akun TikTok @punchpopx ini sontak mencuri perhatian netizen.

Dalam perjalanannya menggunakan ojol, pemilik akun itu tampak menerjang hujan yang deras dengan menggunakan jas hujan. Namun tidak disangka, driver ojol menawarkan sendal miliknya untuk dipakai perempuan itu.

Driver ojol tampak merasa kasihan jika sepatu penumpangnya yang ingin bekerja basah terkena hujan. Driver ojol itu pun memilih nyeker selama perjalanan dan memberikan sendalnya kepada penumpangnya.Â

"Mbak pake sandal saya aja, enggak apa-apa saya nyeker. Daripada nanti sepatunya basah, enggak bisa kerja," kata driver ojol kepada pemilik akun yang ditulis dalam keterangan video.

Dengan berbesar hati sang pengendara menerpa hujan tanpa alas kaki menempuh perjalanan yang cukup jauh yakni dari Bintaro-Sawangan.

Kebaikan driver ojol tersebut membuat si pemilik akun merasa terenyuh sekaligus haru. Tidak lupa, ia memberikan doa yang terbaik kepada driver tersebut.

"Sebagai Y-team, gue nangis banget. Doain bapaknya lancar rezekinya ya gaes. Btw ini lumayan perjalanan dari Bintaro ke Sawangan," keterangan dalam unggahan video viral tersebut.Â

Video viral yang telah ditonton 2,8 juta kali ini mendapat beragam komentar netizen. Banyak dari mereka salut dengan pelayanan yang diberikan driver ojol.

"Bapaknya kalo punya anak cewe pasti sweet banget dehhh. Sehat selalu yaa bapak. Kakaknya juga semangat kerjanya," tulis netizen di kolom komentar.

"Pernah juga sama abang gojek pas ujan dia tiba-tiba berhenti beliin jas ujan dan aku disuruh milih sendiri mau yang mana," komentar netizen lain.

"Baik banget bapaknya. May God bless him always," ungkap netizen lainnya.

"Bapaknya baik banget. Sehat selalu buat bapaknya dan semoga banyak orderannya pak. Buat kakaknya semangat juga kerjanya," beber seorang warganet.

"Harus dikasih berjuta-juta bintang di langit sih ini," pungkas netizen lainnya.

Wallahu a'lam bisshawab.Â