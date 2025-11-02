4 Teladan Nabi Bungkam Orang Malas Ibadah

JAKARTA - Sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah itu mulai dari sholat, dzikir, hingga puasa.

Namun, tak jarang ada saja yang orang meninggalkan ibadah. Alasannya beragam. Ada yang karena kesibukan sehari-hari, hingga malas beribadah.

Melansir laman Kemenag, Minggu (2/11/2025), di akhirat kelak, Allah akan menampilkan 4 sosok hamba-Nya yang akan membungkam alasan mereka yang malas beribadah. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashai’ihul Ibad (Semarang, Karya Thoha Putra: t.t), halaman 27, sebagaimana berikut:

1. Nabi Sulaiman

Ketika di akhirat kelak ada orang yang berdalih tidak melaksanakan ibadah karena sibuk mengurus harta benda dan kekayaan, Allah akan menampilkan sosok Nabi Sulaiman ‘alaihissalam, seorang raja yang dianugerahi kekuasaan sangat luas dan kekayaan tanpa batas.

Meski memiliki kesibukan dan harta yang luar biasa, semua itu tidak sampai membuatnya meninggalkan ibadah kepada Allah.

2. Nabi Yusuf

Orang yang berprofesi sebagai karyawan atau pegawai mestinya tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Pasalnya, di akhirat kelak Allah akan memperlihatkan sosok Nabi Yusuf ‘alaihissalam yang pernah menjadi budak di istana Mesir. Kesibukannya dalam melayani berbagai urusan dan kebutuhan majikannya tidak sampai membuat Nabi Yusuf lalai dalam beribadah kepada Allah.