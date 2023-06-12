Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Inria Astari Zahra Jalani Umrah Backpacker Terungkap di Okezone Live Instagram

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:56 WIB
Kisah Inria Astari Zahra Jalani Umrah Backpacker Terungkap di Okezone Live Instagram
Besok Okezone Live Instagram tentang kisah mahasiswi Indonesia Inria Astari Zahra jalani umrah backpacker. (Foto: Okezone)
A
A
A

KISAH perjalanan umrah selalu menarik untuk disimak. Setiap orang punya ceritanya sendiri dan selalu ada hal positif yang dapat dipelajari dari kisah-kisah itu.

Begitu juga dengan cerita Inria Astari Zahra, seorang mahasiswi Indonesia yang melakukan perjalanan umrah dengan caranya sendiri. Ya, perempuan ini pergi umrah secara backpacker.

Okezone Live Instagram umrah backpacker. (Foto: Okezone)

Kebayang kan seperti apa serunya perjalanan umrah Inria? Ada banyak pengalaman pastinya, mulai dari persiapan sebelum berangkat, proses awal keberangkatan, selama perjalanan, hingga akhirnya tiba di Tanah Suci.

Hal menarik lainnya tentu saja hikmah di balik perjalanan umrah backpacker-an ini. Pasti akan memiliki nilai tersendiri bagi Inria dari perjalanan spiritual yang unik tersebut dan semoga dari cerita itu banyak menginspirasi orang lain yang mendengarnya. 

Halaman:
1 2
