TAUSYIAH

Arti Asmaul Husna Al Jami dan Contoh Penerapannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |06:40 WIB
Arti Asmaul Husna Al Jami dan Contoh Penerapannya
Ilustrasi arti Asmaul Husna dari Al Jami (Foto: Okezone)
A
A
A

ARTI Asmaul Husna Al Jami dan contoh penerapannya sangat penting untuk diketahui umat Muslim. Pasalnya, Al Jami merupakan nama Allah SWT yang sangat baik seperti Asmaul Husna lainnya sehingga harus dipelajari.

Melansir Al Qur'an Indonesia, Rabu (20/9/2023) Al Jami berarti Yang Maha Mengumpulkan. Maksudnya, hanya Allah SWT yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan dan mengatur semua yang telah telah digunakan. Hanya Allah SWT pula yang menyusun dan menghubungkan segala sesuatu yang ada di dunia.

BACA JUGA:

Arti Asmaul Husna Al Matin dan Contoh Penerapannya 

Secara bahasa, Al Jami adalah Yang Maha Mengumpulkan atau Menghimpun. Artinya, Allah SWT selalu mengumpulkan sesuatu yang tersebar dan berserakan sesuai dengan kehendaknya.

Salah satu contohnya, Allah SWT mengumpulkan milyaran manusia dalam satu tempat, yakni bumi. Selain itu, manusia yang telah meninggal dunia nanti, juga akan dikumpulkan dalam satu lokasi yang sangat luas, yaitu Padang Mahsyar. 

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an, surat Ali Imran ayat 9 sebagai berikut: 

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

Rabbanā innaka jāmi’un-nāsi liyaumil lā roiba fīh, innallāha lā yukhliful-mī’ād

Artinya:

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (Q.S. Ali Imrān/3:9)

Halaman:
1 2
