Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah di Makkah dan Madinah Tidak Ada Perayaan Maulid Nabi?

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:34 WIB
Apakah di Makkah dan Madinah Tidak Ada Perayaan Maulid Nabi?
Ilustrasi Maulid Nabi di Makkah dan Arab Saudi (Foto: MUI.or.id)
A
A
A

BANYAK Muslim bertanya, apakah di Makkah dan Madinah tidak ada perayaan Maulid Nabi? Karena umat Muslim di Tanah Air sangat bersemangat dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Momen ini juga masa untuk bersyukur atas teladan, jalan hidup dan tuntunan yang dibawa oleh beliau.

Kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Bagi kaum Muslimin di Indonesia, Maulid Nabi kerap diperingati sepanjang bulan. Bahkan, terdapat tarekat yang memperingatinya sepanjang tahun.

 BACA JUGA:

Sementara itu Kerajaan Saudi tetap mengizinkan bagi warganya yang ingin merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di sana.

Pada tahun 2020 silam terdapat beberapa warga yang ingin merayakan Maulid Nabi dan tetap dipersilahkan.

Meski tidak melarang, namun Kerajaan Saudi juga tidak secara resmi ikut merayakan Maulid Nabi Muhammad. Hal ini karena perbedaan pandangan sesuai mazhab dan ajaran resmi negara itu.

Arab Saudi sejatinya memiliki mazhab resmi Hambali. Namun, negara ini tak lepas dari citra ajaran Salafi-Wahabi. Wahabi sendiri berarti berpegang pada Alquran dan hadist, dan ingin memurnikan Islam atau purifikasi. Mereka ingin mempertahankan seperti di zaman Nabi Muhammad SAW dan tiga generasi setelahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175641//muhammad-qBSj_large.jpg
Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad SAW Jadi Penggembala Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175559//umi_pipik-bnDL_large.jpg
Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi, Ummi Pipik Nonton Langsung di Jeddah Sekaligus Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/194/3175415//jennifer-YgmK_large.jpg
Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/614/3175373//muhammad-N4aZ_large.jpg
Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad SAW: Yatim Piatu yang Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/330/3174654//nabi_muhammad-OYiG_large.jpg
Kisah Kesedihan Nabi Muhammad SAW saat Putranya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918//maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement