Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Dosa Zina akan Hilang Usai Menikah? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:38 WIB
Apakah Dosa Zina akan Hilang Usai Menikah? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Pertanyaan tentang apakah dosa zina hilang setelah menikah sering muncul di kalangan masyarakat Muslim. Banyak yang beranggapan bahwa pernikahan bisa menghapus dosa zina yang telah diperbuat di masa lalu.

Namun, benarkah anggapan tersebut? Berikut dalil Al-Qur’an dan penjelasan ulama mengenai dosa zina serta cara menghapusnya.

Pendapat Ulama tentang Dosa Zina dan Pernikahan

Para ulama Islam sepakat bahwa pernikahan bukanlah penghapus dosa zina. Hal ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa zina termasuk dosa besar yang hanya dapat dihapus melalui taubat yang sesungguhnya, bukan dengan melakukan perbuatan lain, termasuk menikah.

Dalam literatur fikih Islam, zina dikategorikan sebagai dosa besar dengan konsekuensi sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 32 menyebut zina sebagai sebuah perbuatan keji dan dosa yang besar 

Surat Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

Kata "fāhishah" (فاحشة) berarti perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas. Ini menunjukkan bahwa zina bukan hanya kesalahan kecil, tetapi perbuatan yang benar-benar tercela dalam pandangan Islam.

Pernikahan boleh menjadi jalan untuk menghindari zina ke depannya dan bisa menjadi bagian dari proses taubat seseorang, namun tetap tidak akan menghapus dosa zina yang telah diperbuat sebelumnya. Seorang pezina akan tetap dianggap sebagai pezina selama belum melakukan taubat nasuha dengan sungguh-sungguh.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pernikahan Dosa Besar Zina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678//viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677//viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189673//pemerintah-DsT2_large.jpg
Menag Nasaruddin: KUA Cermin Kehadiran Negara dalam Pembentukan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188657//viral-vkh5_large.jpg
Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement