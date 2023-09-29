Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Majelis Hukama Muslimin tentang Agama dan Perubahan Iklim

Ilustrasi Anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin TGB M Zainul Majdi jelaskan Indonesia jadi tuan rumah Konferensi MHM. (Foto: Istimewa/Okezone)

MAJELIS Hukama Muslimin (MHM) yang diketuai Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Dr Ahmed Al-Tayeb akan mengadakan konferensi untuk membahas peran agama dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Indonesia bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi yang berlangsung pada 4 Oktober 2023.

Konferensi ini akan dihadiri 150 peserta yang merepresentasikan berbagai agama di Asia Tenggara, cendekiawan, akademisi, dan generasi muda yang peduli terhadap isu perubahan iklim.

Konferensi ini mengusung tema besar: "Ikhtiar Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Agama dan Budaya Lokal dalam Menyikapi Perubahan Iklim, Pelestarian lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan".

Sekretaris Jenderal MHM Konselor Mohamed Abdelsalam menyatakan bahwa konferensi ini diadakan dalam rangkaian konferensi serupa yang juga akan diselenggarakan oleh MHM di Abu Dhabi. Tujuannya, mendiskusikan kontribusi pemikiran tokoh dan pemuka berbagai agama sekaligus menemukan solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

Selain itu, konferensi ini juga dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran tentang risikonya.

"Konferensi Asia Tenggara ini diadakan sebagai persiapan untuk Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin dan Pemuka Agama Sedunia yang akan diadakan di Abu Dhabi pada 6 dan 7 November 2023," terang Konselor Abdelsalam, Jumat (29/9/2023), dalam keterangan yang diterima Okezone.

Abdelsalam menambahkan, Konferensi Agama dan Perubahan Iklim Asia Tenggara ini juga merupakan persiapan menuju Conference of the Parties 28 (COP28) yang akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab pada akhir 2023.

"Pada COP28 nanti, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan COP akan ada 'Paviliun Agama' yang diprakarsai oleh MHM," ujar Abdelsalam.

"Paviliun Agama akan menjadi platform global dialog antaragama dalam menghadapi isu perubahan iklim," lanjut Abdelsalam.