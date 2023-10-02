Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Arti Kata Kasim dalam Islam, Sangat Baik Dijadikan Nama Anak

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:16 WIB
Arti Kata Kasim dalam Islam, Sangat Baik Dijadikan Nama Anak
Ilustrasi nama bayi laki-laki Islami (Foto: Timesofindia)
MUNGKIN banyak di antara kita yang mencari-cari arti kata Kasim dalam Islam. Bisa untuk keperluan pemberian nama anak ataupun yang lainnya.

 BACA JUGA:

Diketahui pemilihan nama untuk anak yang akan lahir harus pas, cocok, serta dipertimbangkan dengan matang. Ini agar nama yang diberikan memiliki arti yang indah serta spesial.

Kasim bisa menjadi salah satu pilihan nama terbaik dengan makna yang luar biasa bagi si calon buah hati tercinta.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Senin (2/10/2023), berikut ini beberapa arti kata Kasim dalam Islam yang sangat penting diketahui kaum Muslimin: 

القَسِيم : النَصيب : nasib , bagian, takdir

القَسِيمَة : الوَجه الحَسَن : wajah yang bagus , cantik

القَسيم ج قُسمٌ : yang bagus, ganteng, cantik, terbaik

قِسْمَة ، تَقْسِيْم : pembagian, bagian, pembagi

Bagi para orangtua tentu mengharapkan nama Kasim kelak akan mengingatkan dia agar menjadi laki laki yang jujur, benar, dan tidak memihak.

Halaman:
1 2
