Abu Nawas Hebat Banget Bisa Tahu Jumlah Bintang di Langit, Ternyata Begini Caranya

ABU Nawas hebat banget bisa tahu jumlah bintang di langit. Bermula ketika seluruh menteri dan orang-orang penting di dalam negeri melihat gerak-gerik aneh Baginda Raja. Ia menoleh ke sana kemari mencari Abu Nawas yang tidak datang ke istana. Dia pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas.

Segera saja Abu Nawas datang ke istana. Ketika itu dia tahu Baginda Raja sedang kesal kepadanya. Tapi, ia tidak berani menatap wajah Sang Raja.

"Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja dengan singkat seperti tertulis di dalam buku 'Abu Nawas and King Aaron, dikutip dari nu.or.id, Sabtu (7/10/2023).

"Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas.

"Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik Raja dengan sangat geram.

Abu Nawas terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu!"

"Apa saja, Baginda?"

"Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi?" tanya Raja.