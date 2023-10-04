Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Dimusuhi Raja, Abu Nawas Malah Dihormati Warga Setelah Jadi Pawang Hujan Dadakan

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |05:05 WIB
Dimusuhi Raja, Abu Nawas Malah Dihormati Warga Setelah Jadi Pawang Hujan Dadakan
Ilustrasi humor Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas dikisahkan bisa mendatangkan hujan. Bermula dari Abu Nawas menghadapi masalah dengan Baginda Raja akibat kesalahannya sendiri.

Abu Nawas membuat Baginda Raja murka hingga memerintahkan para prajurit menangkapnya. Saat Abu Nawas di rumah, ia menyampaikan kepada istrinya jika ingin pergi dari kampung halaman dalam beberapa waktu.

Lalu sang istri khawatir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Abu nawas menjawab jika dia telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka.

"Aku yakin tidak lama lagi pasukan datang untuk menangkapku," ujar Abu Nawas kepada istrinya, seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Kamis (5/10/2023).

Kemudian Abu Nawas segera bergegas meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana menggeledah rumah Abu Nawas.

"Di mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas.

"Ia sudah pergi meninggallkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas dengan nada suara ketakutan.

Dikarenakan tidak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit kembali ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Sang Raja pun marah mengetahuinya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
