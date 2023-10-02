Cerita Lucu Abu Nawas dan Pengemis yang Bingung Bedakan Kurma Bagus atau Jelek

ABU Nawas suatu hari bertemu dengan seorang pengemis yang merasa lapar dan meminta makanan. Dia sangat ingin membantu, tetapi tidak memiliki makanan di rumahnya.

Dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Abu Nawas kemudian bertanya apakah pengemis itu ingin pekerjaan meskipun pekerjaan cukup berat. Pengemis tersebut menyatakan kesediaannya untuk bekerja.

Abu Nawas akhirnya membawa pengemis itu bertemu dengan temannya yakni Abu Wardah. Abu Wardah memberikan pengemis tersebut pekerjaan untuk mencabut rumput di kebun rumahnya. Pengemis itu bekerja dengan rajin dan cepat menyelesaikan pekerjaannya.

Namun, kemudian Abu Wardah memberikan pengemis itu tugas yang lebih sulit, yaitu memisahkan kurma yang bagus dan yang kurang bagus.