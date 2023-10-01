Tangkap Pencuri Burung, Abu Nawas Pakai Cara Ajak Makan Bersama

SUATU hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya Hamid. Saat di sana, dia melihat burung yang bagus di dalam sangkar dan bertanya mengapa Hamid menyukai burung tersebut.

Dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Hamid menjawab hanya memeliharanya untuk menghilangkan kebosanan. Meskipun banyak orang ingin membeli burung itu dengan harga tinggi, ia tidak menjualnya, karena sangat menyukai burung tersebut.

Kemudian suatu hari burung Hamid dicuri dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Ia kemudian membuat sayembara dengan hadiah uang banyak bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi ternyata tidak ada hasil hingga akhirnya Hamid meminta bantuan Abu Nawas.

Abu Nawas memiliki ide mengumpulkan semua orang terdekat Hamid dan mengundang mereka makan. Hamid bingung dengan tujuan undangan tersebut.

Abu Nawas meyakinkan Hamid bahwa cara ini akan membantunya menemukan pencuri burung kesayangannya itu. Hari berikutnya, mereka melaksanakan rencana tersebut.

Saat sedang makan bersama, orang-orang bertanya mengapa mereka diundang. Abu Nawas berkata ini untuk merayakan kehilangan burung Hamid.