Tata Cara Wudhu Saat Puasa Ramadhan dengan Benar

JAKARTA – Selama berpuasa Ramadhan, orang kadang khawatir bahwa berwudhu dapat membatalkan puasa mereka. Padahal, wudhu tetap wajib dilakukan sebelum Sholat, bahkan saat berpuasa. Berikut panduan dan tata cara wudhu saat Ramadhan agar tidak membatalkan puasa, dengan menekankan kehati-hatian pada madhmadhah dan istinsyaq.

Rukun Wudhu

Niat: Di hati saat membasuh wajah, misalnya “Nawaitul wudhu’a liraf’il hadatsil ashghari fardhal lillaahi ta’aala” (Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardhu karena Allah). Membasuh wajah: Dari ujung rambut hingga dagu, telinga ke telinga. Membasuh tangan hingga siku: Termasuk sela jari dan siku. Mengusap kepala: Sebagian atau seluruhnya. Membasuh kaki hingga mata kaki: Termasuk sela jari. Tertib: Urutan sesuai.

Langkah Sunnah Wudhu Saat Puasa