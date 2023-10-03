Ikuti Cara Unik Abu Nawas, Abu Jahal Malah Gagal Carikan Jodoh untuk Putrinya

CERITA lucu Abu Nawas ini bermula ketika Abu Jahal berencana mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk anaknya. Namun guna membiayai pesta tersebut, ia memutuskan menjual sapi yang sedang hamil. Sayangnya, dia kesulitan menemukan pembelinya, orang-orang pun tidak tertarik.

Dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, ketika Abu Nawas datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi, Abu Jahal menjelaskan bahwa ia sedang coba menjual sapi, tetapi tidak ada yang mau membeli. Abu Nawas heran mengapa sapi yang begitu besar dan bagus tidak laku terjual.

Abu Nawas pun mengusulkan agar Abu Jahal menurunkan sedikit harga jualnya untuk lebih menarik minat pembeli. Abu Jahal setuju dan memutuskan untuk menurunkan harganya.

Abu Nawas lalu menawarkan untuk membantunya menjual sapi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang pembeli yang datang dan tertarik membeli sapi tersebut setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa sapi itu sedang hamil.