4 Tanda Kiamat di Palestina, Nomor 1 Terkait Baitul Maqdis

KETAHUI 4 tanda kiamat di Palestina berikut ini. Sangat penting diketahui kaum Muslimin, pasalnya negara Palestina saat ini sedang menjadi fokus perhatian setelah menjadi sasaran serangan zionis Israel yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia.

Negara Palestina diketahui sebagai tanah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, wilayah yang juga termasuk bagian dari Syam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS Al Isra (17): 1)

Nah, berikut ini tanda kiamat di Palestina:

1. Penaklukan Baitul Maqdis

Dikutip dari Almanhaj.org, dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Dijelaskan dalam hadits 'Auf bin Malik Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ… (فَذَكَرَ مِنْهَـا:) فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

"Ingatlah (wahai 'Auf) ada enam (tanda) sebelum datangnya hari kiamat ...'." (Lalu beliau menyebutkan salah satunya), "Penaklukan Baitul Maqdis." (HR Bukhari. Telah disebutkan takhrijnya)

Pada zaman 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu sempurnalah penaklukan Baitul Maqdis, tepatnya pada tahun 16 Hijriyah, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah.

'Umar Radhiyallahu anhu pergi mengadakan perdamaian dengan penduduknya dan menaklukkannya, membersihkannya dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan membangun masjid di arah kiblat Baitul Maqdis. (Lihat al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/55–56))