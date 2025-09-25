Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |16:28 WIB
Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina
Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina (Ilustrasi/Unsplash)
JAKARTA - Ada sejumlah negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Baik berbatasan dengan Palestina di utara hingga selatan. 

Palestina merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Barat. Negara ini berlokasi di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. 

Secara geografis, Palestina memiliki luas daratan sepanjang 6.020 km persegi. Wilayah Palestina terdiri atas 2 bagian, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza. 

1. Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina

Berikut daftar negara yang berbatasan langsung dengan Palestina, dihimpun Okezone pada Kamis (25/9/2025): 

1. Israel

Israel adalah negara kecil di tepi timur Laut Mediterania dengan populasi lebih dari sembilan juta orang, yang sebagian besarnya merupakan orang yahudi. Israel berbatasan langsung dengan Palestina di utara dan barat.

Perebutan tanah dan konflik militer antara Israel dengan Palestina masih belum terselesaikan sampai hari ini. Salah satu tanah yang diperebutkan kedua negara tersebut adalah kota Yerusalem, di mana keduanya mengklaim kota tersebut sebagai ibu kota mereka.

2. Mesir

Negara lainnya adalah Mesir. Mesir berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, Palestina, di selatan. 
Wilayah Mesir dan Palestina dipisahkan  Penyeberangan Rafah. Penyeberangan itu menjadi akses masuknya bantuan logistik ke Gaza selama konfliknya dengan Israel.

3. Lebanon

Di utara, Palestina berbatasan dengan Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara terpadat di kawasan Mediterania yang telah lama menjadi pusat komersial dan budaya yang sibuk di Timur Tengah. 

Lebanon juga memiliki hubungan erat dengan Palestina. Banyak warga Palestina mencari perlindungan di Lebanon sejak berdirinya Israel. 

 

