Puncak Hari Santri 2023 Digelar di Tugu Pahlawan Surabaya, Bakal Dihadiri Presiden Jokowi

DIREKTUR Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan apel puncak Hari Santri 2023 akan digelar di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur.

"Tahun ini peringatan Hari Santri 2023 mengusung tema 'Jihad Santri Jayakan Negeri'. Apel puncak Hari Santri 2023 akan berlangsung di Tugu Pahlawan Surabaya," ucap Ali di Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023.

"Tahun ini akan menjadi apel yang istimewa dan spesial, karena Insya Allah yang akan menjadi inspektur upacara adalah Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," imbuhnya, seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia menerangkan, apel tersebut akan dihadiri sekira 15 ribu peserta. Pihaknya juga mengundang beberapa pihak, di antaranya Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara tetangga, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan TNI, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Menuju acara puncak tersebut, Kemenag juga akan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Santri 2023.

"Setelah launching (logo) ini kami akan menyelenggarakan festival seni dan budaya santri yang kami sebut dengan 'Festival Mahrojan'," ungkap Kang Dhani –sapaan akrabnya.