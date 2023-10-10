Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Puncak Hari Santri 2023 Digelar di Tugu Pahlawan Surabaya, Bakal Dihadiri Presiden Jokowi

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:10 WIB
Puncak Hari Santri 2023 Digelar di Tugu Pahlawan Surabaya, Bakal Dihadiri Presiden Jokowi
Ilustrasi apel puncak Hari Santri 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

DIREKTUR Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan apel puncak Hari Santri 2023 akan digelar di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur.

"Tahun ini peringatan Hari Santri 2023 mengusung tema 'Jihad Santri Jayakan Negeri'. Apel puncak Hari Santri 2023 akan berlangsung di Tugu Pahlawan Surabaya," ucap Ali di Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023.

"Tahun ini akan menjadi apel yang istimewa dan spesial, karena Insya Allah yang akan menjadi inspektur upacara adalah Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," imbuhnya, seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Logo Hari Santri 2023. (Foto: Kemenag.go.id)

Ia menerangkan, apel tersebut akan dihadiri sekira 15 ribu peserta. Pihaknya juga mengundang beberapa pihak, di antaranya Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara tetangga, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan TNI, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Menuju acara puncak tersebut, Kemenag juga akan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Santri 2023.

"Setelah launching (logo) ini kami akan menyelenggarakan festival seni dan budaya santri yang kami sebut dengan 'Festival Mahrojan'," ungkap Kang Dhani –sapaan akrabnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/618/3178517/doa-c8fk_large.jpg
3 Bacaan Doa Hari Santri Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/614/3078252/wakil_ketua_umum_mui_kh_marsudi_syuhud-4mo5_large.jpg
Santri Punya Peran Strategis Majukan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077843/menag-nasaruddin-umar-santri-harus-teruskan-perjuangan-para-pendahulu-vgMvdroLVN.jpg
Menag Nasaruddin Umar: Santri Harus Teruskan Perjuangan Para Pendahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077425/hari-santri-2024-menag-nasaruddin-umar-ungkap-pentingnya-pribadi-kuat-dan-dipercaya-rsWDE0XrWS.jpg
Hari Santri 2024, Menag Nasaruddin Umar Ungkap Pentingnya Pribadi Kuat dan Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076394/malam-puncak-hari-santri-2024-akan-digelar-meriah-terdapat-beragam-kegiatan-mbkyH1hu5S.jpg
Malam Puncak Hari Santri 2024 Akan Digelar Meriah, Terdapat Beragam Kegiatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076326/hari-santri-2024-41-000-pesantren-galakkan-penanaman-pohon-WTakYabuDO.jpg
Hari Santri 2024, 41.000 Pesantren Galakkan Penanaman Pohon
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement