Hari Santri 2023, Seluruh Pesantren Diajak Unjuk Prestasi

HARI Santri 2023 akan diperingati pada 22 Oktober. Pada momen ini, Kementerian Agama (Kemenag) mengajak seluruh santri dan pesantren unjuk prestasi untuk menyemarakannya.

"Hari Santri yang jatuh setiap 22 Oktober ini menjadi momentum glorifikasi berbagai capaian pesantren yang selama ini luput dari perhatian masyarakat. Kita harus memanfaatkan momentum ini," ajak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani di Bandung, Sabtu 16 September 2023.

Ia melanjutkan, selama ini pesantren telah memberikan banyak kontribusi baik bagi masyarakat. Salah satu kebaikan itu adalah kemandirian pesantren.

"Pesantren mengelola perekonomian yang berdampak luas perlu mendapatkan apresiasi lebih dari masyarakat," katanya, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Senin (18/9/2023).

Ia juga menyampaikan perlunya publikasi lebih masif mengenai Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kemenag. Menurut dia, program itu menunjukkan bahwa santri tidak hanya belajar ilmu agama.

"Selama ini masyarakat menilai santri tidak paham keilmuan umum, salah. Sebab, ada 1.000 lebih lulusan PBSB yang berhasil menjadi dokter," ungkapnya.