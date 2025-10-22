3 Bacaan Doa Hari Santri Nasional 2025

JAKARTA - Pada Hari Santri Nasional 2025 ini, ada doa yang dapat dipanjatkan. Doa ini berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan selama ini, sekaligus memohon perlindungan bagi bangsa dan negara.

Diketahui, Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Melansir laman Kemenag, Rabu (22/10/2025), peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015. Hari Santri sebagai penghormatan terhadap peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

Hari Santri biasanya diperingati dengan sejumlah kegiatan. Kegiatan ini termasuk pembacaan doa.

Berikut bacaan doa yang dapat diamalkan saat peringatan Hari Santri Nasional 2025, sebagaimana dihimpun Okezone :

1. Doa Pertama

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil aalamiin, wassolatu wassalamu 'ala isyrofil anbiya i wal mursalin, waala alihi washohbihii ajmain ammaba'adu

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa

Di pagi yang berkah ini, kami seluruh santri bersimpuh mempersembahkan puji syukur ke hadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta, Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan.

Perkenankanlah kami, seluruh bangsa Indonesia, pada pagi hari ini, memperingati Hari Santri Nasional yang sekaligus memperingati lahirnya resolusi jihad NU, untuk mensyukuri nikmat agung anugerahMu berupa keutuhan bangsa dan Negara dengan semangat juang bertholabul ilmi sebagai santri sejati.

Ya Allah, Tuhan Maha Agung

Jadikanlah peringatan Hari Santri 2025 ini, sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan.

Kuatkan ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan.

Eratkan tali silaturahmi seluruh anak negeri, agar senantiasa saling menjaga persaudaraan, mengingatkan dalam kebaikan, dan bersemangat dalam menegakkan agama Allah.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana

Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkan purani kami agar kami senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan.

Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadikan kami generasi penerus perjuangan bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur.

Sehingga, kami mampu menjadi pelita, penyejuk hati serta penyedap mata bagi umat Islam yang beriman dan berakhlakul karimah.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemberi Petunjuk

Engkau telah memberkati dan merahmati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar dapat merawat kemerdekaan itu sesuai dengan ridho-Mu.

Segarkan ingatan kami untuk mengenang arti satu dua nyawa yang melayang demi kemerdekaan. Jernihkan hati kami untuk memahami makna sejati memanusiakan manusia dalam bingkai kemerdekaan.

Ringankan gerak kami untuk mengisi hari-hari merdeka dan juga hari santri nasional ini dengan kekuatan iman, kemuliaan adab, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata. Mantapkan langkah kaki kami untuk menjejak jalan yang benar dalam menggapai masa depan bangsa dan negeri ini.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun dan Pengabul segala Do'a

Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan, ulama, serta syuhada yang telah memerdekakan bangsa dan negara kami.

Muliakan mereka dengan kehidupan hakiki di alam abadi. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menegakkan agama dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Ya Allah, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami, Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan segala doa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.