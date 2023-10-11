Kisah Abu Nawas Kasih Hadiah Pukulan ke Penjaga Gerbang, Ini Gara-garanya

ABU Nawas memukuli penjaga pintu gerbang istana berkali-kali dengan alasan hadiah dari Baginda Raja. Berawal dari penunggu gerbang utama istana mengadukan perlakuan tidak mengenakan Abu Nawas kepada dirinya. Dia dipukuli berkali-kali.

"Raja yang mulia, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang memukuli hamba berkali-kali tanpa alasan. Hamba mohon keadilan dari Baginda," ujar penjaga gerbang tersebut, seperti dikutip dari nu.or.id, Kamis (12/10/2023).

Raja pun segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah berada di hadapan Raja, Abu Nawas ditanya.

"Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang istana ini berkali-kali?" tanya Raja.

"Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu," jawab Abu Nawas.