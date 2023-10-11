Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Abu Nawas Kasih Hadiah Pukulan ke Penjaga Gerbang, Ini Gara-garanya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:12 WIB
Kisah Abu Nawas Kasih Hadiah Pukulan ke Penjaga Gerbang, Ini Gara-garanya
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas kasih hadiah pukulan ke penunggu gerbang istana. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas memukuli penjaga pintu gerbang istana berkali-kali dengan alasan hadiah dari Baginda Raja. Berawal dari penunggu gerbang utama istana mengadukan perlakuan tidak mengenakan Abu Nawas kepada dirinya. Dia dipukuli berkali-kali.

"Raja yang mulia, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang memukuli hamba berkali-kali tanpa alasan. Hamba mohon keadilan dari Baginda," ujar penjaga gerbang tersebut, seperti dikutip dari nu.or.id, Kamis (12/10/2023).

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Raja pun segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah berada di hadapan Raja, Abu Nawas ditanya.

"Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang istana ini berkali-kali?" tanya Raja.

"Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu," jawab Abu Nawas. 

Halaman:
1 2
