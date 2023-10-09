Bawa Kambing Bertanduk Besar, Abu Nawas Bikin Raja Ngaku Kalah

ABU Nawas dan Baginda Raja lagi-lagi punya kisah lucu. Berawal di sebuah negeri hidup seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Di usia pernikahannya yang sudah mencapai 5 tahun, Hamid dan istri belum juga dikarunia anak.

Pada suatu hari seusai Sholat Ashar, Hamid bernazar di dalam masjid. "Ya Allah, jika engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ucapnya, seperti dikutip dari nu.or.id, Selasa (10/10/2023).

Nazar yang disampaikan Hamid tidak mudah, bahkan sulit, karena di zamannya sangat jarang terdapat kambing bertanduk sebesar jengkal manusia atau sangat besar itu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, doa Hamid terkabul. Ia dan istri bahagia bukan kepalang. Singkat cerita, bayinya pun telah lahir.

Hamid segera mengadakan sayembara kambing dengan tanduk sebesar yang diinginkannya itu. Hari berganti hari, Hamid dan istrinya tidak juga mendapatkan kambing yang dimaksud. Akhirnya ia mengirim utusan bernama Shabur untuk meminta tolong kepada Abu Nawas.