Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bawa Kambing Bertanduk Besar, Abu Nawas Bikin Raja Ngaku Kalah

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |05:10 WIB
Bawa Kambing Bertanduk Besar, Abu Nawas Bikin Raja Ngaku Kalah
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas dan Baginda Raja lagi-lagi punya kisah lucu. Berawal di sebuah negeri hidup seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Di usia pernikahannya yang sudah mencapai 5 tahun, Hamid dan istri belum juga dikarunia anak.

Pada suatu hari seusai Sholat Ashar, Hamid bernazar di dalam masjid. "Ya Allah, jika engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ucapnya, seperti dikutip dari nu.or.id, Selasa (10/10/2023).

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Nazar yang disampaikan Hamid tidak mudah, bahkan sulit, karena di zamannya sangat jarang terdapat kambing bertanduk sebesar jengkal manusia atau sangat besar itu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, doa Hamid terkabul. Ia dan istri bahagia bukan kepalang. Singkat cerita, bayinya pun telah lahir.

Hamid segera mengadakan sayembara kambing dengan tanduk sebesar yang diinginkannya itu. Hari berganti hari, Hamid dan istrinya tidak juga mendapatkan kambing yang dimaksud. Akhirnya ia mengirim utusan bernama Shabur untuk meminta tolong kepada Abu Nawas. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement