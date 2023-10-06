2 Ibu-Ibu Rebutan Bayi, Abu Nawas Selesaikan Cuma Pakai 1 Kalimat

ABU Nawas menyelesaikan masalah ibu-ibu rebutan bayi. Bermula saat Baginda Raja dihadapkan dengan dua ibu-ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Mereka saling ngotot mengakui bayi itu adalah anaknya.

Hakim menyerah tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Baginda Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan dua ibu-ibu tersebut ada yang mau mengalah, tapi harapan itu nihil.

Akhirnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sosok humoris itu sudah mengetahui duduk permasalahannya. Ia menyiapkan seorang algojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya.

Bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut dibaringkan ke sebuah meja. Masyarakat dan pihak kerajaan penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas.