HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cuma Abu Nawas yang Bisa Gak Basah meski Kehujanan, Ternyata Begini Caranya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:09 WIB
Cuma Abu Nawas yang Bisa Gak Basah meski Kehujanan, Ternyata Begini Caranya
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas suatu hari bersama rombongan Baginda Raja berburu ke hutan belantara. Di tengah perjalanan, turun hujan sangat deras.

Baginda Raja dan para pengawal langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari kencang. Abu Nawas dengan kudanya tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Raja dan para pengawal tiba dengan pakaian yang basah kuyup.

Raja heran melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering. "Bajumu kok tetap kering, wahai Abu Nawas?" tanya Raja, dikutip dari nu.or.id, Senin (9/10/2023). 

Halaman:
1 2
