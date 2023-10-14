Apa Partikel Terkecil di Dunia? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

ALQURAN dan sains bisa mengetahui partikel terkecil di dunia. Partikel itu adalah atom. Atom diyakini menjadi partikel terkecil yang ada di planet bumi ini.

Atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral.

Sementara sejak zaman dahulu dikenal adanya Teori Atom atau Atomisme. Teori ini dicetuskan oleh seorang Yunani bernama Democritus yang hidup sekira 23 abad lalu.

Sebagaimana dikutip dari buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa Democritus dan orang-orang setelahnya percaya unit terkecil dari sebuah materi adalah atom.

Hal itu pun dipercayai orang-orang Arab terdahulu. Dalam bahasa Arab, atom diartikan secara umum sebagai dharrah. Namun, kemudian ilmu pengetahuan modern menemukan fakta bahwa sangat mungkin atom untuk dibagi lagi.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 membuktikan bahwa ternyata atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Konsep ini sebenarnya sudah muncul pada 14 abad yang lalu, termasuk bagi orang-orang Arab.