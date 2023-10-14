Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pakai Domba, Abu Nawas Bikin Rumah Sangat Sempit Jadi Luas Banget

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |05:16 WIB
Pakai Domba, Abu Nawas Bikin Rumah Sangat Sempit Jadi Luas Banget
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas ubah rumah sangat sempit jadi luas pakai hewan domba. (Foto: Istimewa/Okezone)
ABU Nawas membuat rumah yang sangat sempit menjadi luas banget. Berawal di kampong tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pria dengan istri dan delapan anak.

Pria itu mengeluhkan kepada Abu Nawas bahwa rumahnya sangat sempit dengan anggota keluarganya yang cukup banyak tersebut.

Ilustrasi humor sufi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Pria tersebut sangat mendengarkan saran dari Abu Nawas. Dia pun dengan saksama melaksanakan setiap saran dari Abu Nawas.

Secara bertahap, Abu Nawas menyarankan kepada lelaki tersebut untuk membeli domba, beberapa unggas, dan anak unta untuk ditempatkan di dalam rumah. Lelaki itu tidak membantah, dan langsung melaksanakan. 

