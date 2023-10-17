Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 284-286 tentang Kekuasaan Allah di Langit dan Bumi

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |10:01 WIB
Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 284-286 tentang Kekuasaan Allah di Langit dan Bumi
Ilustrasi tafsir Surat Al Baqarah Ayat 284-286. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TAFSIR Surat Al Baqarah Ayat 284–286 sangat menarik diketahui setiap Muslim. Al Baqarah merupakan surat ke-2 dan surat terpanjang dalam kitab suci Alquran. Surat yang terdiri dari 286 ayat ini memiliki arti "Sapi Betina".

Langsung saja, berikut tafsir Surat Al Baqarah Ayat 284–286, sebagaimana dilansir Qur'an Kemenag: 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ayat 284

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: "Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Tafsir: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaan-Nya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan akan memberikan balasan yang setimpal.

Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hamba-Nya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan, atau Dia akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan dan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hamba-Nya yang selalu melakukan dosa dan maksiat.

Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampun-an-Nya, dan siapa yang hendak berada dalam siksa, maka silakan langgar ketentuan-Nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

