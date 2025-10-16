Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |12:15 WIB
Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT
Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah keutamaan dari membaca dua ayat terakhir pada Surat Al-Baqarah. Hal ini termasuk sebagai bentuk pengampunan kepada Allah SWT.

1. Dua Ayat Terakhir Al-Baqarah

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nur Kholis menjelaskan keutamaan, makna, dan hikmah di balik dua ayat terakhir Surah al-Baqarah, yaitu ayat 285–286.

Nur Kholis mengutip hadis sahih riwayat al-Bukhārī dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Man qara’a bi āyatayn min ākhiri sūrat al-Baqarah fī laylatin kafatahu". 

Artinya, “Barang siapa membaca dua ayat terakhir Surah al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya.”

2. Keutamaan Dua Ayat Terakhir Al-Baqarah

Menurut penjelasan Imam al-Nawawī dalam Syarh-nya, kata kafatahu (“mencukupinya”) memiliki tiga makna utama. 

"Pertama, membaca ayat ini di malam hari dianggap cukup sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah SWT,"katanya melansir laman Muhammadiyah, Kamis (16/10/2025). 

Kedua, ia menjelaskan, ayat ini menjadi sarana memohon penjagaan dan bantuan Allah dalam menghadapi kesulitan. 

"Ketiga, bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat malam karena suatu sebab, membaca dua ayat ini dapat menggantikan keutamaannya," ucapnya.

Nur Kholis mengajak jamaah tidak hanya membacanya, tetapi juga memahami kandungan ayat agar bacaan tersebut menumbuhkan keyakinan dan ketenangan hati.

Nur Kholis menjelaskan, ayat 285 menegaskan keimanan Rasulullah SAW dan para mukmin kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul tanpa membedakan satu sama lain.

 

