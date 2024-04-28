Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Keutamaan Surat Al Baqarah, Nomor 5 Memberi Kecukupan

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |20:35 WIB
Keutamaan Surat Al Baqarah, Nomor 5 Memberi Kecukupan
Ilustrasi keutamaan Surat Al Baqarah. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEUTAMAAN Surat Al Baqarah dibahas lengkap Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Al Baqarah merupakan surat kedua dalam kitab suci Alquran.

Surat Al Baqarah memiliki arti Sapi Betina dan terdiri dari 286 ayat. Al Baqarah termasuk golongan surat Madaniyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Madinah, Arab Saudi.

Surat ini dinamai Al Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israil (ayat 67–74).

Al Baqarah disebut juga surat Alif-Lam-Mim karena diawali dengan ayat berisi tiga huruf tersebut. Surat ini memiliki beberapa keutamaan yang perlu diketahui oleh umat Islam.

Berikut lima keutamaan Surat Al Baqarah, sebagaimana dihimpun dari laman nu.or.id

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Pengusir setan

Keutamaan Surah Al Baqarah yang pertama adalah dapat mengusir setan. Di dalam Surah Al Baqarah terdapat Ayat Kursi yang bisa mengusir setan. Bisa dibaca ketika hendak tidur.

Adapun keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang mengadukan pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam tentang seseorang yang mengajarkan kepadanya Ayat Kursi.

Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat kepadaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab:

قَالَ لِى إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ ( اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ )

وَقَالَ لِى لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

"Ia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca Ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan ‘ALLAHU LAA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM’. Lalu ia mengatakan padaku, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari.

Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan." Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam pun bersabda:

« أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » . قَالَ لاَ . قَالَ « ذَاكَ شَيْطَانٌ

"Adapun dia kala itu berkata benar, tetapi asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak", jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam berkata, "Dia adalah setan." (HR Bukhari Nomor 2311) 

2. Memberi keberkahan

Keutamaan Surah Al Baqarah selanjutnya adalah akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Tidak hanya di rumah yang dibacakan Ayat Kursi, keberkahan itu juga dapat dirasakan pada rumah-rumah di sekitarnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thabrani, "Siapa saja yang membaca Ayat Kursi setiap usai sholat, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Dan siapa saja yang membacanya tatkala mulai berbaring (tidur), maka Allah akan memberi keamanan kepada rumahnya, rumah tetangganya, dan rumah-rumah lain di sekitarnya." (HR Ath-Thabrani) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177107/alquran-D9jJ_large.jpg
Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/330/3133422/alquran-QM6g_large.jpg
Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 156 Terkait Musibah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/614/3042216/isi-kandungan-surat-al-baqarah-ayat-255-257-dan-artinya-OurK1f6ChZ.jpg
Isi Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 255-257 dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/614/3041502/2-bacaan-ayat-terakhir-surat-al-baqarah-beserta-kandungannya-s6e0gxT4Xb.jpg
2 Bacaan Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah Beserta Kandungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/330/3039253/apa-isi-kandungan-surat-al-baqarah-255-257-7zFOnd8IvC.jpg
Apa Isi Kandungan Surat Al Baqarah 255-257?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/614/3038176/hukum-tajwid-surat-al-baqarah-255-257-beserta-artinya-vWv8Q4jrTk.jpg
Hukum Tajwid Surat Al Baqarah 255-257 Beserta Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement