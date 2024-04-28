Keutamaan Surat Al Baqarah, Nomor 5 Memberi Kecukupan

KEUTAMAAN Surat Al Baqarah dibahas lengkap Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Al Baqarah merupakan surat kedua dalam kitab suci Alquran.

Surat Al Baqarah memiliki arti Sapi Betina dan terdiri dari 286 ayat. Al Baqarah termasuk golongan surat Madaniyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Madinah, Arab Saudi.

Surat ini dinamai Al Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israil (ayat 67–74).

Al Baqarah disebut juga surat Alif-Lam-Mim karena diawali dengan ayat berisi tiga huruf tersebut. Surat ini memiliki beberapa keutamaan yang perlu diketahui oleh umat Islam.

Berikut lima keutamaan Surat Al Baqarah, sebagaimana dihimpun dari laman nu.or.id:

1. Pengusir setan

Keutamaan Surah Al Baqarah yang pertama adalah dapat mengusir setan. Di dalam Surah Al Baqarah terdapat Ayat Kursi yang bisa mengusir setan. Bisa dibaca ketika hendak tidur.

Adapun keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang mengadukan pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam tentang seseorang yang mengajarkan kepadanya Ayat Kursi.

Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat kepadaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab:

قَالَ لِى إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ ( اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ )

وَقَالَ لِى لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

"Ia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca Ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan ‘ALLAHU LAA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM’. Lalu ia mengatakan padaku, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari.

Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan." Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam pun bersabda:

« أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » . قَالَ لاَ . قَالَ « ذَاكَ شَيْطَانٌ

"Adapun dia kala itu berkata benar, tetapi asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak", jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam berkata, "Dia adalah setan." (HR Bukhari Nomor 2311)

BACA JUGA: 10 Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi di Surat Al Baqarah

2. Memberi keberkahan

Keutamaan Surah Al Baqarah selanjutnya adalah akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Tidak hanya di rumah yang dibacakan Ayat Kursi, keberkahan itu juga dapat dirasakan pada rumah-rumah di sekitarnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thabrani, "Siapa saja yang membaca Ayat Kursi setiap usai sholat, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Dan siapa saja yang membacanya tatkala mulai berbaring (tidur), maka Allah akan memberi keamanan kepada rumahnya, rumah tetangganya, dan rumah-rumah lain di sekitarnya." (HR Ath-Thabrani)