Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 1-5 Lengkap Arti hingga Cara Membacanya

HUKUM tajwid Surat Al Baqarah Ayat 1–5 secara lengkap bisa disimak di sini. Al Baqarah terdiri dari 286 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyyah atau turun di Kota Madinah, Arab Saudi.

Surat Al Baqarah berada di urutan ke-2 dalam kitab suci Alquran setelah Al Fatihah. Di dalam Surat Al Baqarah dibahas berbagai hal, termasuk hukum Islam.

Surat Al Baqarah menjadi sumber petunjuk dan hukum bagi umat Islam karena mencakup banyak aspek kehidupan.

Sangat penting mengetahui hukum tajwid Surat Al Baqarah. Tujuannya supaya lebih tepat membacanya serta tidak mengubah maknanya.

Langsung saja, berikut ini hukum tajwid Surat Al Baqarah Ayat 1–5 lengkap arti hingga tata cara membacanya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 1

الٓمّٓۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ ھُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya : "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,"

الٓمّٓۚ

- Mad Lazim Harfi Musyba', karena terdapat aksara yang terdapat di pembukaan surat. Pembacaannya dengan nama hurufnya dan di idghomkan. Dibaca panjang 6 harakat.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf dzal berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harakat.

- Alif Lam Qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu karakter kaf. Dibaca jelas.

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf ta' berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harakat.

لَا رَيْبَ

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf lam berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harakat.

- Mad Lin, sebab ada huruf ra fathah bertemu ya sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

فِيْهِ

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf fa berharakat kasrah bertemu ya sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

ھُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

- Idgham Bilaghunnah, sebab ada huruf dal berharakat fathah tanwin bertemu lam. Dibaca lebur tanpa dengung.

- Mad Arid Lissukun, sebab ada huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Dibaca panjang 2 sampai 6 harakat.

Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 3

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُـقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰھُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: "Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,"

الَّذِيْنَ

- Alif Lam Syamsiyah, sebab ada huruf alif lam bertemu lam. Dibaca dengung.

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf ya berharakat kasrah bertemu ya sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

مِنُوْنَ

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf nun berharakat dammah bertemu wawu sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

بِالْغَيْبِ

- Alif Lam Qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu huruf ghain. Dibaca jelas.

- Mad Lin, sebab ada huruf ghain berharakat fathah bertemu ya sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

وَ يُـقِيْمُوْنَ

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf qaf berharakat kasrah bertemu ya' sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf mim berharakat dhamah bertemu wau sukun. Dibaca panjang 2 harakat.

الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا

- Alif Lam Syamsiyah, sebab ada huruf alif lam bertemu shad. Dibaca dengung.

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf lam berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harakat.

- Gunnah, sebab ada mim bertanda tasydid. Dibaca dengung selama 3 harakat.

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf mim berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harakat.

زَقْنٰھُمْ يُنْفِقُوْنَ

- Qalqalah Sughra, sebab terdapat huruf qalqalah qaf berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Dibaca memantul secara ringan.

- Mad Thabi'i, sebab ada huruf nun berharakat fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harakat.

- Idzhar Syafawi, sebab ada huruf mim sukun bertemu dengan ya'. Dibaca jelas.

- Ikhfa Haqiqi, sebab ada nun sukun bertemu dnegan huruf fa. Dibaca samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat.

- Mad Arid Lissukun, karena aksara mad jatuh sebelum abjad yang diwaqaf. Dibaca panjang 2 hingga 6 harakat.