Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 2 Beserta Tata Cara Membacanya

HUKUM tajwid Surat Al Isra Ayat 2 beserta tata cara membacanya bisa disimak lengkap di sini. Sangat penting diketahui setiap Muslim agar membacanya dengan tepat, sehingga lebih indah sekaligus membaguskan makna yang terkandungnya.

Surat Al Isra terdiri dari 111 ayat dan termasuk golongan Makkiyah atau turun di Kota Makkah. Dinamakan Al Isra yang berfaedah karena terkait perjalanan pada malam hari atau kejadian Isra Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Bacaan Surat Al Isra Ayat 2

Berikut ini isi Surat Al Isra Ayat 2, sebagaimana terdapat lengkap dalam Alquran Digital Okezone:

وَاٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡـكِتٰبَ وَ جَعَلۡنٰهُ هُدًى لِّبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَلَّا تَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِىۡ وَكِيۡلًا

Arab latin: Wa aatainaa Muusal-Kitaaba wa ja'alnaahu hudal-liBaniii Israaa'iil.

Artinya: "Dan Kami berikan kepada Musa, Kitab (Taurat) dan Kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman), 'Janganlah kamu mengambil (pelindung) selain Aku." (QS Al Isra: 2)