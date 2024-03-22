INILAH penjelasan hukum tajwid Surat Al Kahfi Ayat 101–110. Dapat sangat membantu umat Islam untuk mengetahui lebih baik dan benar membacanya.
Surat Al Kahfi termasuk golongan Makkiyah karena turun di Kota Makkah, Arab Saudi. Surat ini berada di urutan ke-18 dalam kitab suci Alquran yang terdiri dari 110 ayat.
Dalam Surat Al Kahfi membahas tentang berbagai macam Ashhab Al Kahfi seperti kekuasaan, ilmu, agama, dan fitnah harta.
Surat Al Kahfi Ayat 101–110 menegaskan bahwa orang-orang yang terhalang melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapi hukuman yang sangat pedih.
Berikut hukum tajwid Surat Al Kahfi Ayat 101–110, sebagaimana telah Okezone himpun:
Ayat 101
اۨلَّذِيۡنَ كَانَتۡ اَعۡيُنُهُمۡ فِىۡ غِطَآءٍ عَنۡ ذِكۡرِىۡ وَكَانُوۡا لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ سَمۡعًا
Hukum tajwid ayat 101:
- Mad wajib muttasil: غِطَآءٍ
- Ikhfa: عَنۡ ذِ
Ayat 102
اَفَحَسِبَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنۡ يَّتَّخِذُوۡا عِبَادِىۡ مِنۡ دُوۡنِىۡۤ اَوۡلِيَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا جَهَـنَّمَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نُزُلًا
Hukum tajwid ayat 102:
- Mad jaiz munfasil: كَفَرُوۡۤا اَ, نِىۡۤ اَ, اِنَّاۤ اَ
- Idhgam bigunnah: اَنۡ يَّ
- Ikhfa: مِنۡ دُ
- Mad wajib muttasil: اَوۡلِيَآءَ
- Ghunnah: اِنَّاۤ, جَهَـنَّمَ
Ayat 103
قُلۡ هَلۡ نُـنَبِّئُكُمۡ بِالۡاَخۡسَرِيۡنَ اَعۡمَالًا
Hukum tajwid ayat 103:
- Ikhfa syafawi: نُـنَبِّئُكُمۡ بِا
Ayat 104
اَ لَّذِيۡنَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ يُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا
Hukum tajwid ayat 104:
- Ghunnah: اَنَّهُمۡ
Ayat 105
اُولٰۤٮِٕكَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآٮِٕهٖ فَحَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًـا
Hukum tajwid ayat 105:
- Mad wajib muttasil: اُولٰۤٮِٕكَ, وَلِقَآٮِٕهٖ