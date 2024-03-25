Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 83 dan Penjelasan Lengkapnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |18:25 WIB
Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 83 dan Penjelasan Lengkapnya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Yasin Ayat 83. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH hukum tajwid Surat Yasin Ayat 83 dan penjelasan lengkapnya. Sangat penting dipahami karena banyak hukum tajwid terkandung di dalamnya.

Surat Yasin dan lainnya juga hendaknya dibaca dengan tajwid yang baik dan benar. Tujuannya adalah agar pelafalan huruf jelas dan tidak mengubah maknanya.

Yasin adalah surat urutan ke-36 dalam kitab suci Alquran. Terdiri dari ayat 1–83 dan termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah. 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Bacaan Surat Yasin Ayat 83

Berikut ini bacaan Surat Yasin Ayat 83, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

فَسُبۡحٰنَ الَّذِىۡ بِيَدِهٖ مَلَـكُوۡتُ كُلِّ شَىۡءٍ وَّاِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ

Arab latin: Fa Subhaanal lazii biyadihii malakuutu kulli shai-inw-wa ilaihi turja'uun.

Artinya: "Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan." (QS Yasin: 83) 

