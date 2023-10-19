Alquran dan Sains Ungkap Manfaat Besar Menutup Mulut saat Menguap

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta menarik terkait menguap yang dialami umat manusia. Diketahui bahwa etika bersin dan menguap telah lama dijelaskan Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam.

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, ada riwayat dari Abu Hurairah terkait menguap dan bersin. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda yang artinya:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan 'Alhamdulillah' maka bagi Muslim yang mendengarnya patut membaca, 'Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu)'. Adapun menguap, ia termasuk perbuatan setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menutup mulutnya sebisa mungkin. Karena jika salah seorang dari kalian menguap, setan akan menertawakannya." (HR Bukhari)

Selain itu, menurut Al Khitabi, cinta dan benci Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits tersebut kembali kepada sebab keduanya. Bersin timbul dari keringanan tubuh, terbukanya pori-pori dan perut yang tidak terlalu kenyang. Sedangkan menguap, biasanya disebabkan kekenyangan karena terlalu banyak makan.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menjelaskan bagaimana seseorang mendoakan orang yang bersin. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya:

"Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaknya ia mengucapkan 'Alhamdulillah', dan saudara atau temannya hendaknya mengucapkan 'Yarhamukallah'. Dan jika ia telah membaca 'Yarhamukallah', maka yang bersin hendaknya mengucapkan 'Yahdikumullah wa yushlih balakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu)'." (HR Bukhari)